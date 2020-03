Le maintien des élections municipales est-il incohérent ?

Les Français se posent des questions sur les raisons du maintien des municipales, alors que l'heure est au confinement dans tous les pays voisins. Selon Édouard Philippe, les maires et les représentants de l'État mettent déjà en place les étapes à franchir lors de l'élection, comprenant les gestes barrières. "Nous avons pris cette décision en écoutant les scientifiques (...) c'est un droit, c'est un devoir citoyen et c'est sans danger".



