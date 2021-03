"La fête foraine ne met personne en danger" : le maire de Châlon-sur-Saône défie l'État

Comme un vent de révolte en Saône-et-Loire. Alors qu’un couvre-feu à 18h et des mesures strictes sont en vigueur dans l’ensemble du pays, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, en a décidé autrement. Lundi, l’élu et chef de file LR aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la tenue de la traditionnelle fête foraine dans sa ville, défiant une interdiction préfectorale.

On est dans une accalmie épidémique, on peut en profiter sans mettre personne en danger - Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône

Selon lui, l'arrêté signé lundi est fondé "sur deux nécessités complémentaires", à savoir "celle de lutter contre la crise épidémique par des mesures appropriées que les forains sont tout à fait disposés à prendre", mais aussi "la nécessité de lutter contre la crise psychologique lourde qui est la conséquence tout à la fois de la crise épidémique et des mesures de restriction des libertés qui l'ont accompagnée".

Toujours selon Gilles Platret, "l'état du droit et de la jurisprudence, avec la volonté gouvernementale de territorialiser les mesures en vigueur, ouvre à nos yeux la possibilité de permettre cette fête foraine". "Dans ce territoire-là, on est dans une accalmie épidémique, on peut en profiter sans mettre personne en danger. C’est pour ça qu’on y va. Parce que si le terrain, nous les maires, les habitants, les forains, les professionnels, on ne dit pas un moment donné à l’Etat : 'Attention à ce que vous faites depuis Paris', alors on n’y arrivera jamais", a-t-il ajouté au micro de TF1.