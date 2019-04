VIDÉO - Le Pen répond à Hollande : l'extrême droite au pouvoir en 2002 ? "C'est ce qu'on dit pour diaboliser"

Alors que se prépare une réforme de l'assurance chômage, menée par Muriel Pénicaud, Marine Le Pen s'y oppose. Pour elle, cette réforme n'est faite que "pour restreindre" et cible particulièrement une partie des travailleurs. "Je suis inquiète sur la réforme de l’indemnisation pour les plus de 55 ans car, passés cet âge, ils n'arrivent plus à retrouver d'emploi. La dégressivité des mois d'indemnisation va avoir des conséquences catastrophiques. C'est un coup de rabot accompagné de la réforme des retraites", affirme la présidente du Rassemblement national.





En ce qui concerne encore la politique nationale, elle s'est redite favorable à la mise en place d'un référendum d'initiative populaire et et de la proportionnelle totale à l'Assemblée nationale. "Je suis optimiste pour la France avec un peuple qui est extraordinaire et a les capacités du sursaut", assure-telle.