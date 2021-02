Le péril étudiant, au cœur des préoccupations de l'exécutif

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux étudiants se sont retrouvés en situation de précarité. Bon nombre d'entre eux ont tiré la sonnette d'alarme. Mercredi, devant les sénateurs, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a listé les mesures prises par le gouvernement, notamment la reprise des cours en présentiel et le repas à 1 euro pour tous. Elle affirme que les aides à destination des étudiants ont été doublées. En off, un proche du Président reconnaît "qu'il y a encore des marges de manœuvre" et promet qu'il va y avoir de nouvelles annonces dans les prochaines semaines. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron semble être très investi à 100%. Certains parlementaires estiment qu'il n'a pas trop le choix car "Frédérique Vidal n'imprime pas". La ministre de l'Enseignement supérieur risquerait-elle sa place ?