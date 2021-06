Le plus beau village de France accueille Emmanuel Macron

Perché sur les hauteurs du Lot, Saint-Cirq-Lapopie se prépare dans un calme tout relatif et se pare de ses plus beaux atours. Gérard Miquel, le maire de ce village classé parmi les plus beaux de l’Hexagone, se retrouve un peu débordé. Le président est attendu dans quelques heures, ce n’est pas la première fois qu’il se rend sur place. Au programme : rencontre avec des habitants et des commerçants.