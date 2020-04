Le Premier ministre sur TF1 ce soir : quels enjeux ?

Alors que les transferts de patients se multiplient et que les services de réanimation arrivent à saturation, le gouvernement doit aussi anticiper la suite. Ce jeudi soir, le Premier ministre Édouard Philippe répondra aux questions que se posent les Français sur TF1. À quelle date aura lieu le second tour des élections municipales ? À quoi ressemblera le baccalauréat 2020 ? Sommes-nous suffisamment armés pour lutter contre cette pandémie ? Comment allons-nous sortir du confinement ?



