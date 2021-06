Emmanuel Macron poursuit son "tour de France" dans les Hauts-de-France ce jeudi

Emmanuel Macron a prévenu : quoiqu'il arrive, il poursuivra ses déplacements à travers le pays pour "prendre le pouls" des Français, comme il l'avait promis à la fin du mois d'avril. Malgré l'incident d'il y a huit jours - le chef de l'État a été giflé par un individu aux idées proches de l'extrême droite -, l'agenda présidentiel ne varie donc pas et continue de se décliner autour de ce "tour de France", à l'issue duquel il doit détailler les derniers chapitres de son quinquennat.

Après le Lot début juin, puis la Drôme la semaine dernière, le président de la République a donc rendez-vous, jeudi 17 juin, dans les Hauts-de-France. Plus précisément, dans la Somme et dans l'Aisne. Une visite qui ne passe pas inaperçue dans la région à seulement deux jours des élections régionales et départementales, notamment dans l'entourage du président sortant - et candidat - Xavier Bertrand.