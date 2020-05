VIDÉO - "C'est une insulte" : le professeur Raoult répond aux rumeurs d'ambition politique

De la lutte contre le Covid-19 au combat politique ? Didier Raoult est devenu l'un des personnages emblématiques de la crise du coronavirus, au point que certains commentateurs lui prêtent des ambitions politiques. Invité ce mardi 26 mai de l'émission "24 heures Pujadas" sur LCI, le professeur marseillais s'est dit abasourdi par ces rumeurs. "Si je devais faire de la politique, j’en aurais fait. C’est une insulte d’ailleurs de penser que je pourrais faire de la politique, parce que cela voudrait dire que je ne fais pas bien mon métier", a-t-il souligné.

Considéré comme un des plus grands experts mondiaux en matière de maladies infectieuses et tropicales, Didier Raoult est à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU), à Marseille, qu'il a créé en 2011. "Vous croyez que c’est plus important de faire de la politique que d’inventer des traitements. J’ai inventé douze traitements dans ma vie qui sont dans des encyclopédies. Je trouve que je fais très bien ce que je fais. J’ai envie de continuer", affirme Didier Raoult, non sans une certaine fierté.