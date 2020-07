Le récit d’une journée de remaniement

On attendait un remaniement dans les jours qui viennent, mais les choses se sont finalement accélérées ce vendredi matin. Depuis 12h35, l'Hexagone a donc un nouveau Premier ministre. Jean Castex, 55 ans, remplace Edouard Philippe et devient le nouveau locataire de Matignon. Il est un inconnu pour la plupart des Français, même si c'est lui qui a mis au point le plan de déconfinement il y a quelques semaines. Retour sur cette journée de passation de pouvoir.



