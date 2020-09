Le Sénat va-t-il rester à droite ?

La droite, majoritaire depuis 2014, conserve sa majorité selon les premiers résultats et se serait même renforcée. Gérard Larcher va donc être réélu à la présidence du Sénat la semaine prochaine. Du côté de La République en Marche, le parti présidentiel sauve les meubles. Le patron des marcheurs à la chambre haute, François Patriat, qui avait été donné perdant, a au final été réélu de peu. Du côté des écologistes, il y aurait déjà plusieurs sièges de gagner. Plus de détail dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.