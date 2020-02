VIDÉO - Le show d'Isabelle et la lettre de Patrick : les adieux du couple Balkany à Levallois

Les Balkany ont dit "au revoir" à Levallois. Jeudi 13 février, lors du dernier conseil municipal avant les élections de mars, en l'absence de "Patrick" sorti de prison mercredi après cinq mois de détention pour fraude fiscale et blanchiment et dans l'attente de la décision de la Cour d'appel sur chacun des volets, les 4 mars et 22 avril prochains, l'hôtel de ville était plein à craquer. Isabelle Balkany, maire par intérim depuis l'incarcération de son mari, avait prévenu la veille qu'elle présiderait elle-même le conseil. "Patrick se reposera", avait-elle tranché, son époux étant apparu amaigri et visiblement fatigué.

C'est donc sa femme et première adjointe qui a présidé l'ultime conseil municipal de l'ère Balkany. Elle est entrée dans la salle du conseil municipal sous de très longs applaudissements d'habitants, pressés les uns contre les autres sur les gradins rouges. Debout, visages émus, ils ont rendu hommage aux époux Balkany pour leur dernier conseil municipal. Après leur condamnation en première instance pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, ils avaient finalement renoncé fin 2019 à se présenter pour un sixième mandat à la mairie, non sans dénoncer la "confiscation du suffrage universel par la justice".