VIDÉO - Les adieux "sans excuses" de François Fillon à la politique

Aux membres du mouvement et à ses soutiens, l'ancien Premier ministre avait dit : "Je ressens une très grande émotion à vous retrouver aujourd’hui. Votre amitié me touche, d’autant plus intensément que je reviens de loin. Votre fidélité, votre enthousiasme, nos rêves communs : je n’ai pas oublié, d'ailleurs, je n’ai rien oublié ! Vous m’avez encouragé lorsque je traversais le désert des sondages, vous m’avez soutenu lors de mon échappée victorieuse aux primaires de la droite, vous m’avez protégé dans la tempête des présidentielles. Vous m’avez tellement donné ! Vous ai-je assez dit combien votre force me donna souvent de la force ; vous ai-je assez remercié ? Je le fais à nouveau aujourd’hui avec une très profonde gratitude."