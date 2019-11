VIDÉO - "Les cinq euros d'APL, je le traîne comme un boulet", reconnaît Emmanuel Macron

Pas vraiment, puisque cette petite phrase ne l’a pas empêché, ensuite, de relativiser cette mesure. "Il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait en matière de logement, comme Logement d'abord. Mais surtout ce qui a été, plus largement, d'ores et déjà fait pour les étudiants", a ainsi argué le Président, en allusion à la suppression de 217 euros de cotisation à la sécurité sociale étudiante. "Si vous ne le dites pas, ce n'est pas honnête parce que c'est nettement supérieur à la baisse de 5 euros des APL", a-t-il enfoncé. Ajoutant, pour finir, que "la plus grande injustice qui frappe un pays, pour [lui] plus scandaleuse que les inégalités de revenus, c'est l'inégalité de destin".