Les coulisses de l'affaire Fillon : que retenir du livre "Apocalypse Now" ?

Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au journal Le Monde, ont enquêté sur le déchirement interne de la droite française et ses errements. Ils expliquent la lutte entre François Fillon et Nicolas Sarkozy dans le livre "Apocalypse Now" qu'ils ont coécrit. L'ouvrage est nourri de témoignages sans filtre, de documents exclusifs, mais aussi de spectaculaires révélations. Déballage de linge sale garanti. La droite ne s’en remettra pas.



Ce lundi 20 janvier 2020, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des révélations de l'affaire Fillon dans le livre "Apocalypse Now" de Gérard Davet et de Frabrice Lhomme (Éditions Fayard). Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 20/01/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.