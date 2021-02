Les coulisses de la politique

Il y a quinze jours, le maire de Poissy, Karl Olive, a décrit au ministre de l'Intérieur l'état de délabrement du commissariat de sa ville, qui date de 1975. Gérald Darmanin a ainsi promis qu'il viendrait. Lundi soir, ce dernier est venu et a longuement échangé avec les policiers. Il a visité jusqu'au sous-sol du commissariat et a dit "banco" au maire pour rénover le bâtiment. La moitié sera à la charge du ministère et l'autre moitié à la ville : chauffage, peinture et réparation des fuites d'eau. Gérald Darmanin est reparti et compte suivre de près le dossier.