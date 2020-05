Les enjeux du déplacement d'Emmanuel Macron dans une école des Yvelines

Les maires ont voulu prendre le pouvoir dans cette séquence de déconfinement. Pourtant, certains élus renoncent aujourd'hui, de peur de prendre le risque seul. Expliquer à ces maires qu'ils sont comptables devant leurs électeurs et qu'il faut qu'ils prennent les choses en main, c'est tout l'enjeu de la visite d'Emmanuel Macron dans une école de Poissy ce mardi. Et ce, même s'il n'y a pas de contrainte prévue à ce stade pour les maires qui auraient des craintes sur l'ouverture de leurs écoles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.