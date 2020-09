VIDÉO - "Les forts contre les faibles" : une ex-plume d’Emmanuel Macron tacle le président dans un livre choc

"Je pensais que Macron s’inscrivait dans les pas de la deuxième gauche", explique-t-elle dans un entretien accordé à l’AFP. "Je pensais vraiment qu’il était un héritier de Rocard, de cette gauche qui est vraiment très forte sur ses valeurs : de justice sociale, d’égalité. Mais en même temps d’une gauche qui regarde aussi la réalité en face et qui avance avec pragmatisme. Moi, je voulais croire ça. Et d’autres dans mon entourage, avaient bien vu la supercherie. Et m’ont mis en garde. Et voilà, avec naïveté et sans doute excès de confiance à l’époque, je suis allée quand même."

Rapidement, Marie Tanguy va tomber de haut. Dans l’organisation du travail, elle dénonce "une vision très verticale, très élitiste. Ceux qui décident c’est un petit groupe de personnes, qui se ressemblent, et qui surtout donnent l’impression qu’en fait, la vérité, elle est très univoque finalement. On pense tous la même chose, on n’a pas besoin de chercher à l’extérieur d’autres sons de cloches (…) Je pense que c’est une des premières choses qui me frappe et qui me déçoit parce que la promesse d’émancipation de faire la politique autrement elle ne peut pas être tenue dans ces conditions-là."

Mais c’est sur le fond que sa déception est la plus grande. La jeune femme dénonce en effet une "vision du monde" qui ne correspond pas du tout à ses valeurs. "D’un côté il y a les forts, les capables, les performants qui ont vocation à décider pour les autres. Et de l’autre la masse de ceux qui suivent et qui sont d’ailleurs souvent les faibles", déplore-t-elle. "Les faibles, c’est un mot qu’employait le candidat. D’ailleurs ça me rendait dingue (…) J’avais l’impression vraiment d’une vision hiérarchique de la société mais presque naturelle en fait. Presque de naissance."