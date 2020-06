Les Français iront-ils voter pour le second tour des municipales à Rethel ?

A Rethel (Ardennes), la préoccupation des habitants n'est pas portée sur les élections municipales qui auront lieu dimanche. En effet, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé au premier tour et ce week-end, nombreux ne retourneront pas aux urnes. C'est en partie à cause de l'épidémie de coronavirus que la majorité de la population bouderont le scrutin. Côté organisation, le bureau de vote a été délocalisé pour faire respecter les règles sanitaires.



