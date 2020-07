"Les gens qui trahissent une fois trahiront une seconde fois" : Jacob recommande à Macron de se méfier de Darmanin

Des déclarations au diapason de celles faites mardi dans Le Parisien , au lendemain de l'annonce du casting du nouveau gouvernement Castex : Christian Jacob y conseillait déjà à Emmanuel Macron de "se méfier" de Gérald Darmanin, affirmant qu'il a "les gènes de la trahison". Sur cette pique, le président des Républicains a précisé ses propos ce mercredi matin : "C'est pour dire que les gens qui trahissent une fois trahiront une seconde fois." Et parle de caprice : "J'ai cru comprendre que Monsieur Darmanin s'était roulé par terre pour avoir son poste (...) On peut bien lui accorder des qualités, mais pas la conviction".

Il n’y va pas de main morte. Invité ce mercredi matin sur LCI, Christian Jacob a violemment taclé Gérald Darmanin après sa nomination place Beauvau lors du remaniement de ce lundi 6 juillet. D'abord en remettant ouvertement en cause ses qualités de ministre des Comptes publics dans le précédent gouvernement : "Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas réussi", a-t-il déploré. "On aborde cette crise sanitaire et économique dans les pires conditions. C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron et donc de Gérald Darmanin".

De manière générale, dans ce nouveau gouvernement, personne ne trouve grâce aux yeux de Christian Jacob. Pas même Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Jacques Chirac qui fait son retour en politique en prenant les rênes du ministère de la Culture : "Elle a eu des convictions successives", a-t-il lancé, taquin. "Là aussi, on verra. Ce n'est pas vraiment une gentille, elle n'est pas connue pour ça".

Et Jean Castex, cet élu proche des territoires aujourd'hui Premier ministre ? "Ce qui ne me rassure pas, c'est qu'il se fasse imposer son chef de cabinet, qu'on lui explique comme un gentil collaborateur que son discours de politique générale, il le fera plus tard". En d'autres termes, selon Christian Jacob, "on a le casting mais pas le programme" : "On a même pas l'indication ni la direction", a-t-il conclu.