Les policiers votent pour le RN

Dans un commentaire sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que 75% des forces de l'ordre votaient pour le Rassemblement national. Il est vrai que celles-ci votent en moyenne beaucoup plus à l'extrême droite toutefois, les chiffres énoncés par le député de La France insoumise sont quelque peu exagérés. Selon une étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), 30% des policiers et militaires ont voté pour le Front national durant la présidentielle de 2012. En 2017, ce chiffre est monté à 41% pour les militaires et à 54% pour les policiers. Cette étude est-elle réellement représentative ? A découvrir également : le chantage à la 5G de la Chine et les nouvelles conditions de vote pour le second tour des municipales.



Ce dimanche 14 juin 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle du commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur les préférences politiques des forces de l'ordre. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/06/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.