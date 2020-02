Les raisons de la colère française

L'Hexagone s'enfonce de plus en plus dans la crise. Il semblerait d'ailleurs que la détestation du président de la République ait atteint son pic. D'après Olivier Mazerolle, le départ d'Emmanuel Macron ne serait pas la solution à ce problème, car son successeur connaîtrait le même sort que lui. Il explique également qu'un président ne reste pas populaire plus d'un an. Ensuite, que cette situation, dans laquelle se trouve le pays, est causée par une économie globalisée et spéculative gouvernant le monde, mais dans laquelle les Français ont du mal à se retrouver. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Quelles sont les solutions possibles pour s'en sortir ?



Ce samedi 8 février 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de la France en colère et des solutions aux problèmes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/02/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.