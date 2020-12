Les réformes de Valéry Giscard d'Estaing qui ont changé nos vies

Avec son allure austère, Valéry Giscard d'Estaing voulait casser les codes. À l'écoute de la société française et sensible aux droits des femmes, il a nommé Françoise Giroud première secrétaire d'État à la condition féminine en juillet 1974. Et à la Santé, Simone Veil a porté une des réformes les plus emblématiques du septennat, la légalisation de l'avortement. Vient ensuite le remboursement de la pilule par la Sécurité sociale et le divorce par consentement mutuel en 1975.