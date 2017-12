VIDÉO - Les rumeurs sur sa démission ? "Des fantasmes médiatiques" pour Nicolas Hulot, qui "clarifie la situation"

Tout en se disant "100% en phase avec Edouard Philippe", Nicolas Hulot a tenu à distinguer "une première phase" des Etats généraux "dans laquelle est intervenue M. Travert", qui "répond aux inquiétudes économiques légitimes du monde agricole", et une deuxième phase "qui préoccupe plus" le ministre de la Transition écologique et qui doit trouver "une traduction politique à la hauteur".





"Il s'agit d'essayer de répondre à l'aspiration sociétale sur le mode de production alimentaire", a précisé Nicolas Hulot, faisant référence notamment à l'élimination progressive des pesticides (et notamment le dossier chaud du glyphosate qui l'a opposé au ministre de l'Agriculture), dont les modalités doivent être précisées au plus tard à la fin du premier trimestre 2018. "Un travail exceptionnel a été accompli dans les ateliers. Il donne au gouvernement une base de travail qu'il faudra poursuivre. Je ne veux pas dire non plus que rien n'a été fait." Il s'en est à nouveau expliqué un peu plus tard sur Brut.