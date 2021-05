Les socialistes fêtent le 10 mai 1981

Le 10 mai 1981, le socialiste François Mitterrand avait été élu président de la République et entrait à l’Élysée. Il y avait une édition spéciale sur cela au JDD à l'époque. Les socialistes ont fêté cet anniversaire dimanche au Creusot. C'était une ville où François Mitterrand avait beaucoup fait campagne. François Hollande, Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve et Lionel Jospin étaient présents. Mais celui qui avait le plus attiré les caméras et les micros, c'était l'ancien président de la République François Hollande. Qui était absent à cet anniversaire ? Autre sujet : Marine Le Pen cible Eric Dupond-Moretti.