Les vœux des candidats à la présidentielle pour le Nouvel An

Pour cette nouvelle année, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, a formulé ses vœux pour les Français : "Mes chers compatriotes, à chacune et chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux. Des vœux de réussite et de bonheur. Avec vous, je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté qui succédera aux années Covid.