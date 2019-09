VIDÉO - Levallois : ambiance houleuse au premier conseil municipal sans Patrick Balkany

JUSTICE - Incarcéré depuis onze jours, Patrick Balkany a reçu son épouse à deux reprises. Isabelle Balkany a raconté à France Info que le maire de Levallois, condamné pour fraude fiscale, passait ses journées dans sa cellule, fumant des cigarettes et cuisinant des pâtes. Lundi soir a eu lieu le premier conseil municipal sans lui à Levallois.

Pâtes et cornichons en prison

Isabelle Balkany s'est également confiée auprès de France Info sur le quotidien de son mari, auquel elle a pu rendre visite à deux reprises à la prison de la Santé, où il est incarcéré en attendant que la justice se penche sur sa demande de remise en liberté.

Il est "confondant de calme", a-t-elle assuré. Patrick Balkany, qui a pu voir également ses enfants, ses frères, ses avocats, et se rendre quotidiennement à l'infirmerie de la prison, ne sort pas de sa cellule, et passe ses journées à "fumer des cigarettes", lire les journaux et les livres, comme les polars de Gérard de Villiers, que lui apporte son épouse.

En outre, raconte son épouse, il cuisine ses pâtes tous les soirs dans sa cellule (équipée d'une plaque chauffante) et le rabbin de la prison, qui lui a rendu visite, lui a apporté des cornichons.