VIDÉO - Liste de Gilets jaunes aux Européennes : Benjamin Cauchy et Ingrid Levavasseur se confrontent

Deux figures médiatiques du mouvement des Gilets jaunes, opposées depuis longtemps, pour ne pas dire depuis le début du mouvement de protestation, étaient les invités d'Audrey Crespo-Mara, vendredi 25 janvier. La première, Ingrid Levavasseur, est la tête de liste du "Ralliement d'initiative citoyenne" en vue des élections européennes.





Figure médiatique des Gilets jaunes, cette aide-soignante normande était arrivée sous les projecteurs fin novembre 2018, lors de la Grande explication, sur le plateau de LCI. Plutôt ancrée à gauche, celle qui confiait avoir voté Emmanuel Macron "contre Marine Le Pen" défend une plus juste répartition de l'impôt, revendique une sensibilité sur la question de la transition écologique et un attachement à une plus juste représentation des citoyens dans la société civile. Mais son explosion médiatique n'a pas plus à tous, et notamment ses velléités de passer de l'autre côté de l'écran. La proposition qui lui a été faite d'avoir un poste de chroniqueuse à BFM TV lui a ainsi valu une bordée d'injures sur les murs des différents groupes Facebook du mouvement. Tout comme l'annonce de la liste.