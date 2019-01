VIDEO - Loi "anticasseurs" : qui sera fiché ? Quels secteurs seront filtrés ? Les mesures qui suscitent la polémique

Initialement, la proposition de loi sénatoriale prévoyait que le préfet puisse autoriser des palpations de sécurité et des fouilles de sacs "pendant les six heures qui précèdent" une manifestation et jusqu'à dispersion, "dans un périmètre délimité". La mesure a hérissé certains élus de la majorité, inquiets d'atteintes à la liberté d'aller et venir notamment et mettant aussi en doute son caractère opérationnel.

Pour éviter une fronde, le gouvernement a préféré supprimer cet article en commission, préférant opter pour de nouvelles discussions en séance ce mardi avec le gouvernement. Les députés, eux, ont potassé le sujet : un amendement du groupe LaREM propose que le préfet puisse interdire "pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme". Les Républicains, eux, veulent rétablir l'article dans sa version du Sénat, plus restrictive. "En supprimant les périmètres de sécurité", la majorité "vide le projet de sa substance", avait jugé Eric Ciotti (LR) sur Twitter. Son groupe compte aussi proposer notamment des peines planchers pour les violences contre les forces de l'ordre. Au final, le gouvernement devrait quoiqu'il en soit amender le texte pour permettre une réponse pénale plus rapide face aux attroupements délictueux.