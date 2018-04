VIDÉO - Loi "asile et immigration": Jacqueline Gourault s’emporte contre Christian Jacob à l’Assemblée

Cet incident n'a été que la conclusion d'une soirée tendue dans un hémicycle rempli de près de 200 députés, démarrée par de multiples rappels aux règlements de LR et de la gauche. Ces différentes oppositions demandaient qu'on revoit l'organisation des débats, prévus pour s'achever dans la nuit de vendredi à samedi avec un vote immédiat, alors qu'on en est encore qu'à l'article 3 (sur 40) du texte.





Cet article, qui prévoit que les mineurs reconnus réfugiés pourront désormais faire venir leurs "frères et soeurs", et non plus seulement leurs parents, a déchaîné l'opposition de LR et du FN qui s'en sont pris aux "belles âmes" de la majorité et de la gauche. Au final, seuls 27 amendements (sur 1000 environ) ont été étudiés et l'article 3 n'a pu être soumis au vote. "Une soirée de gaspillée", a déploré une élue LREM.