Loi "sécurité globale" : le recul du gouvernement

Son audition était très attendue après le passage à tabac d'un homme par des policiers et après des manifestations violentes samedi dernier au cours desquelles une centaine de policiers ont été à leur tour blessés. Ce lundi soir à l'Assemblée, Gérald Darmanin s'est d'abord évertué à rassurer les policiers en ouvrant plusieurs chantiers. Il promet plus de formation, plus d'encadrement sur le terrain et une évolution de la police des polices. "La contrepartie évidemment de ce soutien très fort que je réitère devant vous, avec une grande conviction, c'est ma demande très forte d'exemplarité", a déclaré le ministre de l'Intérieur.