Louis Aliot : "Protéger les citoyens c'est une chose, mais il faut aussi parallèlement protéger l'économie"

Au sujet du protocole sanitaire destiné aux commerces, qu'il soit restrictif ne soit pas un problème du moment que les activités reprennent selon lui. Certains commerces s'adapteront plus facilement que d'autres. Et de ce point de vue-là, il faudra des mesures particulières. En ce qui concerne le déconfinement, même s'il sera sûrement progressif, il faudra qu'il se fasse réellement. "D'autres pays l'ont déjà fait ou sont en train de le faire et la France, encore une fois par manque d'anticipation, a un peu de retard et ça va lui coûter très cher", a-t-il souligné.