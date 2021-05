LR/LaREM : l'imbroglio Muselier

"On ne comprend plus rien", affirme Julien Arnaud, surtout après les déclarations de Gabriel Attal sur LCI disant, quelques minutes après le communiqué LR, qu'il y aura effectivement des représentants LaREM sur la liste de Renaud Muselier. Chez Les Républicains, la journée a été particulièrement folle mardi allant de rebondissements en règlement de compte et la commission d'investiture a été clou de la soirée. Au début de la réunion, Renaud Muselier a ces mots : "je m'excuse si j'ai pu nuire à ma famille politique". Certains l'ont perçu comme un mea culpa mais lui met en avant le risque du Rassemblement national. S'en suivent des échanges très tendues entre Christian Jacob et Christian Estrosi. Et une heure et demi plus tard, un accord est finalement trouvé.