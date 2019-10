"Macron, c'est un petit joueur" : quand François Fillon tacle la gestion de la crise des Gilets jaunes

TACLE - L'ex-Premier ministre s'est exprimé à la télévision suisse ce jeudi, revenant notamment sur la crise des Gilets jaunes, mal gérée selon lui par Emmanuel Macron. Interrogé sur LCI, l'avocat Robert Bourgi, ancien proche de François Fillon, s'est dit "stupéfait" et "choqué" par les propos de ce dernier.

Emmanuel Macron ? "Un petit joueur", estime François Fillon. Interrogé sur l'actualité française lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision suisse RTS, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 a livré son opinion sur le bilan du chef de l'Etat à la tête du pays, et notamment le mouvement des Gilets jaunes. Une crise mal gérée selon lui. "Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose, cette affaire de Gilets jaunes", fait valoir l'ex-locataire de Matignon. "Il y a eu au maximum des manifestations 150 000 à 180 000 personnes dans toute la France."

"Je vais être un peu prétentieux mais quand j'ai fait la réforme des retraites, j'ai mis 2 millions et demi de personnes dans la rue. (...) Macron, c'est un petit joueur ! Il a reculé parce qu'il y a cette puissance du système médiatique et des réseaux sociaux qui fait croire que le pays est à feu et à sang. Si cette crise a déstabilisé un gouvernement légitime venant d'être mis en place, ce n'est pas bon signe", insiste-t-il au micro de la RTS.