Macron dénonce "66 millions de procureurs"

"On est devenue une nation de 66 millions de procureurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait face aux crises et qu'on avance", a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours. Julien Arnaud commente sa réaction en précisant qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est agacé par toutes les critiques autour de lui. Certaines sont justes et fondées tandis que d'autres sont juste de mauvaise foi. "Il y a du vrai et du faux dans cette réaction du chef de l'Etat", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a un avis assez tranché sur le sujet. "On reproche au président de la République sa franchise, sa façon de parler qui a le mérite de la spontanéité, du naturel... C'est une façon de dire, regardons les choses différemment", a-t-il argumenté. Qu'en pensent les autres politiciens ?