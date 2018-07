VIDÉO - Macron à la relance devant le Congrès : les 12 moments à retenir

En une heure trente, le Président a voulu solder l'année passée et introduire celle à venir. Dans sa déclaration aux parlementaires, réunis en Congrès à Versailles, Emmanuel Macron a alterné les déclarations sur les grandes orientations de son quinquennat, quelques annonces plus ou moins concrètes, et une pique à son prédécesseur. LCI a sélectionné les 12 séquences marquantes du discours présidentiel.