VIDÉO - Macron devant le Congrès : qui ira, qui n'ira pas

À l'extrême-droite, Marine Le Pen, la présidente du RN (ex-FN) se rendra à Versailles "même si on sait que ça va être probablement un long plaidoyer pour l'Europe fédérale, pour l'intégration européenne, (...) pour le libre-échange absolu. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, sera également présent.





En amont du Congrès, même des parlementaires de la République en Marche se faisaient plus critiques. Comme Frédéric Barbier, député du Doubs, qui a appelé samedi dans Le Monde à un "rééquilibrage de la politique menée depuis 1 an en faveur d'une politique sociale plus affirmée". Emmanuel Macron semble pour sa part plus décidé à garder le cap et de mettre en avant ses prochaines réformes sociales.