VIDEO - Macron face aux jeunes : le discours émouvant de Clément, jeune chaudronnier souffrant de dyslexie

S'il ne fallait retenir qu'un moment de la rencontre entre Emmanuel Macron et un millier de jeunes ce jeudi, ce serait peut-être celui-là. Le chef de l'Etat a en effet été touché par l'intervention d'un jeune homme, Clément, en BTS de chaudronnerie au Creusot.





"Malgré mon handicap qui est la dyslexie, le regard des autres, j'avance dans la vie", a assuré Clément. Et le jeune homme de dérouler son parcours de vie, sous les yeux d'Emmanuel Macron, visiblement ému par ce témoignage. "Depuis mon enfance, la nature, les enfants, le sport, ont été pour moi des échappatoires, une soupape de sécurité. Ils m'ont aidé à m'épanouir et à trouver mes équilibres familial et scolaire."