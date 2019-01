VIDÉO - Macron fait l'éloge du "sens de l'effort", l'opposition dénonce la "boulette du roi"

Quelques instants après ce discours, lors de la collation prévue, le Président reprendra en partie ses propos en évoquant sa vision du lien social. "Ce n'est pas seulement le droit que chacun a sur la société. C'est des droits et des devoirs. On ne peut pas répondre à la crise qu'on est en train de vivre en disant : 'Donnez-moi mes droits'." Et de relativiser la crise française au regard de la situation dans d'autres pays. "Enfin, on n'est pas le dernier des pays [...]. Si on se regarde avec les voisins : l'école, la santé..."





Le Président finira par un éloge du travail manuel, en évoquant le sort de ses invités : "Quand on est boulanger, qu'on regarde la situation autour de soi, qu'on se lève si tôt le matin, que notre situation est si dure, on se dit : 'Bah le monde ne tourne plus rond' [...] Il faut des perspectives et c'est pas que dans des métiers académiques déterritorialisés, c'est aussi des métiers de la main, dans un sens de la transmission par l'éducation."





Dans la foulée de cette prise de parole, un tweet mentionnant simplement un hashtag #sensdeleffort a été publié sur le compte officiel de l'Elysée, suscitant l'incompréhension de certains. Une suppression que la présidence justifie en expliquant la personne qui a tapé le message s'est trompée entre la barre de recherche et celle de publication.