Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement, deux hommes en garde à vue

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait précisément évoqué la montée de la violence dans la société. Interrogé à propos des polémiques autour de Jean-Luc Mélenchon, accusé de complotisme et des menaces reçues par le leader Insoumis, le chef de l'État avait lancé un appel au calme.

"Je ne ferai aucun commentaire politique. Je pense simplement que la vie démocratique a besoin de calme et de respect, de la part de tout le monde, des responsables politiques comme des concitoyens", avait-il insisté. "Dans les démocraties, les oppositions peuvent s'exprimer librement. Dans la rue, dans la presse, à la télé. Et elles s'expriment à échéance régulière dans les urnes. La contrepartie, c'est la fin de la violence et de la haine. Si la haine et la violence reviennent, elles fragilisent une seule chose, la démocratie."