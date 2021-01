Macron : le dilemme du confinement

À l'Elysée, on démine rapidement le terrain en ce qui concerne les mesures liées au Covid. Aucune décision du type confinement ou autres n'a encore été prise depuis la prise de parole d'Olivier Véran sur TF1. Tout est donc sur la table ce lundi et la semaine qui s'annonce pourrait bien ressembler à la semaine dernière, prévient un conseiller. Toutefois, tout va se jouer mercredi lors d'un nouveau Conseil de défense. Du côté de Matignon, aucune décision n'a encore été prise et celle-ci dépendra des chiffres reçus en milieu de semaine. "Le chef de l'Etat et le Premier ministre sont alignés, pas de fausse note, c'est la même partition", affirme Julien Arnaud.