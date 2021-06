Macron/Le Pen : le duel à distance

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affrontent sur le terrain. En déplacement dans le Lot, le chef de l'État a été interpellé au sujet de la CSG. Après avoir été accusé de ne pas tenir ses promesses, il a affirmé : "J'ai fait ce que j'ai dit et en plus je l'ai corrigé à votre faveur. Vous êtes tordu". De son côté, la présidente du Rassemblement national s'est rendue dans la Loire pour soutenir Andréa Kotarac. "J'ai besoin, comme future présidente de la République, de régions qui partagent mes priorités. J'ai besoin qu'elles accompagnent la politique nationale. J'ai besoin des hommes et des femmes qui sont en train aujourd'hui de s'investir dans les territoires", a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse. D'après Julien Arnaud, "Marine Le Pen s'est affichée très confiante". Autre sujet : Édouard Philippe, l'autre tour de France.