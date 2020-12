Macron positif : dîner polémique à l'Élysée

Selon Benjamin Cruard, ce qui fait parler, c'est le nombre de personnes qu'il y a eu autour de la table. Ils étaient douze en tout mercredi soir dans la salle des fêtes de l'Élysée, dont le chef de l'État. Du coup, en se référant à ce chiffre, on est au-dessus des six adultes recommandés pour les dîners privés pendant les fêtes. De plus, il n'y avait pas de port de masque et le dîner avait duré jusqu'à minuit et demi alors qu'on est en période de couvre-feu. Les gestes barrières ont-ils néanmoins été respectés ? Y a-t-il eu des cas contacts ce soir-là ?