Macron positif : le sommet de l'État secoué

Même si Emmanuel Macron doit s'isoler, on ne peut pas parler de vacances du pouvoir car il continuera à travailler depuis La Lanterne. Toutefois, certains s'interrogent quand même sur son état de santé. Comme des millions de Français, le chef de l'État présente tous les symptômes de la Covid : grosse toux, nez qui coule, grosses courbatures, etc. "On est dans le sérieux, il faut lui souhaiter un prompt rétablissement (...) On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans le drame, mais il se passe quelque chose dans sa santé à lui", disait Jean-Marie Le Guen, médecin, ancien secrétaire d'État. Comment interpréter ces paroles ? Quid des réactions des responsables politiques face à la nouvelle ?