VIDÉO - Macron s'agace qu'on lui rappelle son passé à la banque Rothschild : "Des relents que j'aime pas beaucoup"

Mais dans cette séquence d'1m30 assez tendue, Emmanuel Macron ne s'arrête pas là. Regrettant qu'il y ait des gens "qui vous mettent un poinçon", il retourne la critique qui lui est faite, dénonçant "des relents de choses que j'aime pas beaucoup, parce que derrière, ça s'appellerait la banque Dupont [et pas la banque Rothschild], il y aurait certainement moins d'arguments, et ça ne me plait pas, dans votre réflexion." Manière d'associer les rappels dont il fait l'objet au sujet de son passé professionnel à ce qu'il apparente à une réflexion antisémite, la famille Rothschild étant d'origine juive allemande.





"Je ne suis pas un héritier, a poursuivi Emmanuel Macron, avant d'égrener son parcours. Je suis né à Amiens. Personne dans ma famille qui était banquier, politicien ou énarque (son père était neurologue au CHU d'Amiens et professeur à l'université, sa mère, médecin à la Sécurité sociale, ndlr). Ce que j'ai, je le dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, qui m'a élevé, éduqué. Et après, je n'ai jamais lâché le morceau. Si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon, si j'étais né avec une petite cuillère (sic) dans la bouche, ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers, en attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier, c'est comme ça."