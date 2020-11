Maires et commerçants : Jean Castex sous pression

La situation se complique pour Jean Castex qui doit faire face à la fois à la fronde des petits commerçants et à la rébellion des maires. D'ailleurs, la mobilisation se poursuit, ce qui est loin de réjouir l'exécutif. Après Elisabeth Borne qui parle d'"irresponsabilité" et Marlène Schiappa qui évoque un "jeu politicien" de ces maires, voilà que les préfets entrent en jeu. Y a-t-il de quoi raviver les tensions entre le gouvernement et les élus ? Quid de la position du Premier ministre ?



