Malgré les injures, Raphaël Enthoven tient tête à la convention de la droite, "trop réac pour gagner"

CONTRADICTION - Au milieu des discours d'Eric Zemmour et Marion Maréchal, celui du philosophe Raphaël Enthoven a fait grincer des dents ce samedi à la convention de la droite. Ses critiques envers la droite "trop réac pour gagner quoi que ce soit" ont provoqué les huées.

"Quelle différence entre le communautarisme qui interdit à un blanc de manger du couscous et l’identitarisme qui s’en indigne ? L’un dénonce l’impérialisme français, l’autre redoute le grand remplacement, mais dans un cas comme dans l’autre on racialise le débat, on communautarise le débat, et de part et d’autre on vénère des souches, or la souche c’est le prototype d’une fausse valeur. C’est le modèle de tout ce qu’on aime non parce que c’est aimable mais c’est parce que c’est soi-même. Une souche c’est un arbre sans tête, comment est-ce qu’on peut se vanter d’être un truc pareil ?", a-t-il continué, alors qu'Eric Zemmour avait prononcé avant lui un discours violent contre les immigrés "colonisateurs" et "l'islamisation de la rue", épousant la thèse complotiste du "grand remplacement".