"Je serai la présidente de la défense des libertés", promet Marine Le Pen sur TF1

Candidate pour la troisième fois après ses échecs en 2012 et 2017, Marine Le Pen pourrait cette fois faire face à la concurrence du polémiste Eric Zemmour, annoncé depuis plusieurs semaines sur la ligne de départ. "Je n'ai pas d'adversaires dans le camp de ceux qui croient en la France", tempère la députée du Pas-de-Calais. "Il y a un grand clivage entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus", poursuit la candidate soutenue par le RN. "Et je pense qu'Eric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France."