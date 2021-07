Marine Le Pen "est devenue une candidate du système", estime Dominique Reynié

Rare surprise de ces élections, le RN n’a remporté aucune région et a eu un score plus bas qu’annoncé dans les sondages, avec des électeurs s’étant peu déplacés. Un recul du parti de Marine Le Pen nuancé par Dominique Reynié : "Le RN fait quand même nationalement 20% à ces régionales, c’est quand même très haut". Mais le recul du parti est visible et n’a pas su fédérer ses électeurs, pourtant habitués à utiliser le vote pour signifier leur protestation. "On peut imaginer que les électeurs du RN n’ont pas reconnu la région dans cette thématique, on peut avoir le sentiment que Marine Le Pen, sur ces sujets-là, n’a pas réussi à conserver sa prééminence parce qu’elle a cherché à capter un électorat que la droite avait laissé en déshérence", a avancé le politologue, également directeur général de la Fondation pour l’innovation politique.

Selon lui, la dédiabolisation du RN et sa volonté d’élargir son électorat ont joué dans son échec : "La droite n’ayant pas son candidat, des électeurs de droite ne savent pas vers qui se tourne et Marine Le Pen a tenté de leur parler. Elle a peut-être modéré son discours à tel point qu’on ne fait plus la différence. Elle est devenue une espèce de candidate du système".