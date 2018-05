VIDÉO - Marine Le Pen s'en prend à Laurent Wauquiez : "Il y a une insincérité chez cet homme"

C'est un sondage qui ne sera pas pour lui déplaire. En perte de vitesse depuis le dernier combat présidentiel, Marine Le Pen a été créditée de 23% d'intentions de vote dans un sondage Ifop-Fiducial réalisé mi-avril, dans l'hypothèse où l'élection se serait tenue aujourd'hui. Loin derrière elle, Laurent Wauquiez, nouveau chef de file LR, fait pâle figure avec ses 8%. Invitée jeudi 3 mai dans la matinale de LCI, l'ex-prétendante à l'Elysée ne s'est pas privée d'enfoncer encore davantage son adversaire politique.





"Laurent Wauquiez est coincé entre le marteau et l'enclume en quelques sortes", estime-t-elle. "Il dit la même chose que nous mais il ne vote pas la même chose que ce qu'il dit. Par exemple la loi Asile et immigration : on a déposé un amendement pour supprimer le droit du sol, dont il ne cessait de parler sur les plateaux de télévision, et l'intégralité de ses députés, soit se sont abstenus, soit ont voté contre. On ne peut pas avoir systématiquement un double discours." Et la patronne du FN de poursuivre : "Il y a vraiment une forme d'insincérité chez cet homme qui, je crois, est perçue par les Français. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'arrive pas à créer de dynamique autour de lui, étant entendu de surcroît qu'une grande partie des LR sont déjà partis vers Macron."