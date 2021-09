Allocation scolaire et "écrans plats" : Macron soutient Blanquer après ses propos polémiques

Emmanuel Macron apporte sa contribution à la polémique sur l'achat "d'écrans plats", en soutenant son ministre. Quatre jours après les propos du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur l'utilisation de l'allocation scolaire, le chef de l'Etat s'est déclaré jeudi contre la "stigmatisation" des familles.

"Nous serions aveugles ou naïfs de penser que la totalité de ce que chaque ménage touche en allocation de rentrée scolaire est reversé pour acheter des fournitures ou les livres des enfants", a tout d'abord estimé le chef de l'État après avoir visité une école dans un quartier populaire de Marseille. Le président de la République était interrogé sur des propos de Jean-Michel Blanquer, vivement commentés cette semaine.

Interrogé sur France 3 dimanche 29 septembre sur la proposition d'une députée du MoDem, Perrine Goulet, de verser l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sous la forme de bon d'achat, Jean-Michel Blanquer avait estimé qu'il s'agissait d'une "idée intéressante", méritant "d'être étudiée". Avant d'ajouter, non sans s'attirer de vives critiques : "On sait bien, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments".